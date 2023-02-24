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24 февраля, 11:27

Минобороны Молдавии заявило об отсутствии угроз безопасности на границе с Украиной

Министерство обороны Молдавии заявило, что в настоящее время не видит прямых угроз безопасности на границе с Украиной.

"Минобороны отслеживает все события, действия и изменения, которые происходят в регионе, а также на территории, подконтрольной тираспольскому режиму. Отмечаем, что в настоящее время нет прямых угроз для военной безопасности государства", — заявили в пресс-службе молдавского Минобороны.

Ранее оборонное ведомство России сообщило о концентрации военной техники вблизи приднестровского участка молдавско-украинской границы.

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Согласно заявлению российского ведомства, киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Отмечается, что данная акция ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.

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Ministry of Defense of Republic of Moldova

Никита Никонов
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