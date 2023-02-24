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24 февраля, 08:56

Арестович назвал сроки, за которые Украина "решит проблему" Молдавии с Приднестровьем

Арестович заявил, что Украина за трое суток захватит Приднестровье

Украина "решит проблемы" Молдавии с Приднестровьем за три дня. Об этом заявил экс-советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.

"Молдавия — суверенное государство, и оно само решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить", — сказал он.

По словам Арестовича, повод для ввода войск в Приднестровье уже есть, поскольку президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду обвинили Россию в дестабилизации ситуации в регионе. Однако Кишинёв пока не просит о помощи, добавил он.

Додон: Любые действия Киева в сторону Приднестровья будут агрессией против Молдавии

Додон: Любые действия Киева в сторону Приднестровья будут агрессией против Молдавии

Напомним, накануне Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом вооружённой провокации против Приднестровья. Её осуществят подразделения ВСУ, в том числе с привлечением полка "Азов"**. При этом МИД РФ заявил, что Москва предпринимает усилия по урегулированию ситуации в Приднестровье. Позднее Минобороны РФ сообщило об активизации Украиной подготовки к вторжению в непризнанное государство. Поводом для этого Киев сделает некое "наступление" российских войск. В Госдуме назвали цель провокации ВСУ против Приднестровья.

* Внесён в реестр иноагентов.

** Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

president.gov.ua

Светлана Оперук
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