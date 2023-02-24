Арестович назвал сроки, за которые Украина "решит проблему" Молдавии с Приднестровьем

Украина "решит проблемы" Молдавии с Приднестровьем за три дня. Об этом заявил экс-советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.

"Молдавия — суверенное государство, и оно само решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить", — сказал он.

По словам Арестовича, повод для ввода войск в Приднестровье уже есть, поскольку президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду обвинили Россию в дестабилизации ситуации в регионе. Однако Кишинёв пока не просит о помощи, добавил он.