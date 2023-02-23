В Госдуме назвали цель провокации ВСУ против Приднестровья

Вооружённая провокация Украины против Приднестровья имеет свои мотивы и уже явно была одобрена западными элитами. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Он подчеркнул, что не зря президент США Джо Байден встречался в Варшаве с молдавской коллегой Майей Санду и оказывал ей отдельные знаки внимания, обещая "не оставить молдаван в их борьбе". Вместе с тем премьер-министр республики заявлял о якобы намерении ВС РФ захватить аэропорт Кишинёва.

"Провокация уже явно получила одобрение на самом высоком уровне на Западе, и сейчас уже разыгрывается, хоть пока и в политической плоскости", — заявил Журавлёв.

Как считает парламентарий, Украине нужен повод для того, чтобы войти в Приднестровье, и это произойдёт. Так, например, Киев может изобразить нападение на аэропорт в Кишинёве отряда в российской военной форме, о чём и предупреждает Минобороны РФ. Для этого, продолжил политик, и предполагается привлечь силы "Азова"* — подготовленных и мотивированных боевиков. Если же эта провокация всё-таки осуществится, то России ничего не останется, кроме как лишить Украину выхода к Чёрному морю. И тогда ВС РФ смогут на легитимных правах взять под контроль Одессу, заявил Журавлёв.

По его словам, в деревне Колбасна, расположенной в Приднестровье, находится огромный арсенал советских боеприпасов весом 42 тысячи тонн — всё, что вывезли в своё время из Восточной Европы. Заполучить это сейчас жизненно необходимо для Украины, ведь у ВСУ "снарядный голод", что может стать решающим фактором в конфликте. А западные страны не успевают производить вооружение, поэтому, предположил депутат, и был выдуман план Б — поживиться российскими запасами.

"В Приднестровье весьма ограниченный российский контингент — до трёх тысяч человек, и смять его многократно превосходящими силами ВСУ было бы несложно. Но предупреждён — означает, вооружён, и к нападению наши войска сейчас готовы", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Журавлёв отметил, что население Приднестровья составляет примерно 450 тысяч человек, из них не меньше половины — россияне, и лишь 35 тысяч "могут в течение нескольких часов встать под ружьё". Это довольно серьёзное воинское формирование, которое получится полностью обеспечить вооружением.

"[Его хватит] даже для того, чтобы открыть против киевского режима второй фронт, что, вообще-то, давно пора было и без всяких провокаций сделать", — добавил депутат.