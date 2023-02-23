Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом вооружённой провокации против Приднестровья

Власти Украины в ближайшее время планируют совершить провокацию против Приднестровья. Её осуществят подразделения ВСУ, в том числе с привлечением полка "Азов"*. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооружённую провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооружённых сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов", — уточнили в военном ведомстве.

В МО РФ указали, что в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.

Ранее в Минобороны Молдавии заявили, что информация о рассылке гражданам повесток для участия в учениях или сборах не соответствует действительности. Там добавили, что подобные фейки появляются время от времени с апреля прошлого года. Ведомство призвало жителей страны проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.