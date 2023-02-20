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20 февраля, 09:53

Кремль дал совет новому премьеру Молдавии после неосторожных слов о Приднестровье

Песков посоветовал властям Молдавии быть осторожными в оценках темы Приднестровья

<p>Дорин Речан, премьер-министр Республики Молдова с 16 февраля 2023-го. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dorin Recean</p>

Дорин Речан, премьер-министр Республики Молдова с 16 февраля 2023-го. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dorin Recean

Властям Молдавии стоит быть осторожнее в заявлениях касательно приднестровского урегулирования и в отношении российских миротворцев. Такое мнение в беседе с журналистами высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление нового премьера республики Дорина Речана о намерении добиваться демилитаризации Приднестровья.

Он напомнил, что Москва остаётся ответственной стороной в вопросе приднестровского урегулирования и продолжает выполнять соответствующие функции на данном направлении.

"Конечно, нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]", — подчеркнул Песков.

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Лайф также писал, что молдавский Парламент ранее одобрил программу и состав нового правительства. Его возглавил Дорин Речан, кандидатуру которого на этот пост предложила Санду. Новый премьер во время церемонии инаугурации в Кишинёве заявил, что российские миротворцы "должны покинуть регион, а само Приднестровье — демилитаризовано".

Александр Юнашев
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