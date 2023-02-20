Кремль дал совет новому премьеру Молдавии после неосторожных слов о Приднестровье

Властям Молдавии стоит быть осторожнее в заявлениях касательно приднестровского урегулирования и в отношении российских миротворцев. Такое мнение в беседе с журналистами высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление нового премьера республики Дорина Речана о намерении добиваться демилитаризации Приднестровья.

Он напомнил, что Москва остаётся ответственной стороной в вопросе приднестровского урегулирования и продолжает выполнять соответствующие функции на данном направлении.

"Конечно, нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными [высказываниями]", — подчеркнул Песков.