Минобороны Молдавии назвало фейком информацию о рассылке повесток

Министерство обороны Молдавии заявило, что информация о рассылке гражданам повесток для участия в учениях или сборах не соответствует действительности.

"В онлайн-пространстве снова распространяется ложная информация о направлении гражданам Молдавии повесток на мобилизационные учения и сборы. В этом контексте Минобороны предостерегает общество от дезинформации и манипуляций", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там добавили, что подобные фейки появляются время от времени с апреля прошлого года. Ведомство призвало граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.