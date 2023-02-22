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22 февраля, 14:36

Минобороны Молдавии назвало фейком информацию о рассылке повесток

Министерство обороны Молдавии заявило, что информация о рассылке гражданам повесток для участия в учениях или сборах не соответствует действительности.

"В онлайн-пространстве снова распространяется ложная информация о направлении гражданам Молдавии повесток на мобилизационные учения и сборы. В этом контексте Минобороны предостерегает общество от дезинформации и манипуляций", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Там добавили, что подобные фейки появляются время от времени с апреля прошлого года. Ведомство призвало граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал властям Молдавии быть осторожными в оценках темы Приднестровья. Причиной для этого послужило заявление нового премьера страны Дорина Речана, вознамерившегося добиваться демилитаризации Приднестровья.

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Никита Никонов
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