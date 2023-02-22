Президент Молдавии Санду назвала привилегией присутствие на выступлении Байдена в Варшаве

Президент Молдавии Майя Санду назвала привилегией присутствие на выступлении американского лидера Джо Байдена в Варшаве. В своей речи глава Белого дома заявил о поддержке курса республики "на независимость и строительство демократии".

"Для меня было привилегией выслушать историческую речь Джо Байдена в Варшаве. Молдавия ценит свободу, и мы стремимся оставаться частью свободного мира", — написала Санду в "Твиттере", добавив, что искренне благодарит Байдена "за его непоколебимую поддержку Молдавии и солидарность".