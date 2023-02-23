Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 06:16

МИД РФ: Россия предпринимает усилия по урегулированию ситуации в Приднестровье

Москва предпринимает усилия по сохранению переговорного процесса по урегулированию ситуации в Приднестровье в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США). Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Россия в качестве гаранта и посредника предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения формата "5+2" как безальтернативного переговорного механизма. Главное сейчас не допустить ещё большей деградации диалога между Кишинёвом и Тирасполем", — отметил Галузин.

По оценкам дипломата, сейчас ситуация в этом вопросе является непростой.

Кремль дал совет новому премьеру Молдавии после неосторожных слов о Приднестровье

Кремль дал совет новому премьеру Молдавии после неосторожных слов о Приднестровье

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что власти Украины в ближайшее время планируют совершить провокацию против Приднестровья.

Обложка ©

VK / МИД России

Артур Белкин
  • Новости
  • МИД РФ
  • Приднестровье
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров