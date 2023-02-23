МИД РФ: Россия предпринимает усилия по урегулированию ситуации в Приднестровье

Москва предпринимает усилия по сохранению переговорного процесса по урегулированию ситуации в Приднестровье в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США). Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Россия в качестве гаранта и посредника предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения формата "5+2" как безальтернативного переговорного механизма. Главное сейчас — не допустить ещё большей деградации диалога между Кишинёвом и Тирасполем", — отметил Галузин.

По оценкам дипломата, сейчас ситуация в этом вопросе является непростой.