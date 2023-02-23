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23 февраля, 09:28

Додон: Любые действия Киева в сторону Приднестровья будут агрессией против Молдавии

Любые действия Киева в сторону Приднестровья будут считаться агрессией против Молдавии. Об этом в телеграм-канале заявил экс-президент республики Игорь Додон.

"Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья будет агрессией против Республики Молдова", — сказал он.

Додон подчеркнул, что Молдове не нужна помощь Украины, пусть она занимается своей политикой. А Кишинёв сам решит проблемы, причём мирно, не как хотят украинцы — "ввести войска и так далее".

МИД РФ: Россия предпринимает усилия по урегулированию ситуации в Приднестровье

МИД РФ: Россия предпринимает усилия по урегулированию ситуации в Приднестровье

Ранее Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом вооружённой провокации против Приднестровья. Её осуществят подразделения ВСУ, в том числе с привлечением полка "Азов"*.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Вениамин Демидецкий

Светлана Оперук
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