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1 марта, 07:45

Захарова: РФ обеспокоена возможной провокацией Киева у границ Приднестровья

Россия обеспокоена возможными провокациями Киева с использованием радиоактивных материалов, которая может произойти у границ Приднестровья. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она обратила внимание, что 16 и 19 февраля в порт Одессы были доставлены контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой с территории одной из стран Европы. Об этом же писали и украинские блогеры, которые выражали мнение, что груз может быть использован для изготовления "грязной бомбы".

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"Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Вооружённые силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности", — отметила представитель дипведомства.

По словам Захаровой, информация широко распространилась среди жителей Украины и соседних стран. Беспокойство вызывает и тот факт, что происходит это в непосредственной близости от границ Приднестровья, вокруг которого украинские власти нагнетают напряжённость.

Представитель МИД РФ призвала профильные организации обратить внимание на данную информацию, а официальный Киев — воздержаться от "необдуманных действий", которые могут ставить под угрозу жизни и здоровье тысяч жителей.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье под предлогом якобы наступления российских войск с данной территории.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Артур Белкин
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