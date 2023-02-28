Жителей Приднестровья по радио напугали ложью об угрозе с воздуха

Министерство внутренних дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что оповещение по ретранслируемым из России радиостанциям о воздушной тревоге, прозвучавшее ранее сегодня, было ложным.

"Сегодня, 28 февраля, в утренние часы неустановленными лицами произошло несанкционированное вмешательство в эфирное вещание некоторых российских радиостанций, ретранслируемых на территории ПМР, с сообщением о том, что объявлена воздушная тревога и необходимо гражданам укрыться. Данное сообщение является ложью и не соответствует действительности", — уточнили в МВД.