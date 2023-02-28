Жителей Приднестровья по радио напугали ложью об угрозе с воздуха
МВД Приднестровья опровергло оповещения по радио о воздушной тревоге
Министерство внутренних дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что оповещение по ретранслируемым из России радиостанциям о воздушной тревоге, прозвучавшее ранее сегодня, было ложным.
"Сегодня, 28 февраля, в утренние часы неустановленными лицами произошло несанкционированное вмешательство в эфирное вещание некоторых российских радиостанций, ретранслируемых на территории ПМР, с сообщением о том, что объявлена воздушная тревога и необходимо гражданам укрыться. Данное сообщение является ложью и не соответствует действительности", — уточнили в МВД.
Там пояснили, что не запускали систему экстренного оповещения населения об угрозе. В министерстве призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.
Ранее сегодня жители Крыма, а также Московской, Ленинградской и Белгородской областей сообщали о взломах эфира некоторых ТВ-каналов и радио. Вместо трансляции зрителям показывали предупреждения о "ракетной угрозе". В МЧС уже отреагировали на инцидент, заверив россиян, что это ложные сообщения.
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