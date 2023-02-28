Маша из популярного мультфильма предупредила россиян об "угрозе ракетного удара"
Жителей Ленобласти, Подмосковья и Крыма предупредили об "угрозе ракетного удара"
Героиня популярного детского мультфильма "Маша и Медведь" сегодня предупредила россиян с экрана телевизора об "угрозе ракетного удара", передаёт телеграм-канал SHOT. Маша появилась в эфире телеканала "Суббота", но как выяснилось позже, атаке подверглись и другие телеканалы, а также радиостанции.
Маша из популярного мультфильма предупредила россиян об "угрозе ракетного удара", но лишь напугала ребёнка. Видео © t.me / SHOT
Просмотр традиционных мультфильмов сегодня пошёл совсем не по плану для одной из семей из Москвы. Вместо любимых мультипликационных героев на экране появилась героиня Маша в военной фуражке, размахивающая белым сочком. Совсем не детским голосом она предупредила об "угрозе ракетного удара" и призвала всех уйти в укрытие. Взрослые сразу поняли, в чём дело, но маленький ребёнок очень испугался и расплакался, а после задавался вопросом: "Что это было такое?".
Как выяснилось позднее, "Суббота" — не единственный канал, подвергшийся хакерской атаке. Так, жители Ленинградской области, Подмосковья и Крыма сообщили о взломе телеканалов 2х2 и ТНТ4, где вместо трансляции шло предупреждение о ракетной угрозе. А в Белгороде устрашающие сообщения услышали радиослушатели. Позднее власти региона заявили, что радиостанции взломали "предположительно со стороны сопредельного государства".
Ранее россиян попытались напугать сообщениями об угрозе ракетного удара 22 февраля. Позже выяснилось, что на серверы некоторых радиостанций в ряде регионов была совершена хакерская атака. Сообщения крутили несколько радиостанций в Подмосковье, Белгороде, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Воронеже, Казани, Новоуральске, Нижнем Новгороде и Магнитогорске.
t.me / SHOT