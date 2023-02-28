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28 февраля, 07:28

Маша из популярного мультфильма предупредила россиян об "угрозе ракетного удара"

Жителей Ленобласти, Подмосковья и Крыма предупредили об "угрозе ракетного удара"

Героиня популярного детского мультфильма "Маша и Медведь" сегодня предупредила россиян с экрана телевизора об "угрозе ракетного удара", передаёт телеграм-канал SHOT. Маша появилась в эфире телеканала "Суббота", но как выяснилось позже, атаке подверглись и другие телеканалы, а также радиостанции.

Маша из популярного мультфильма предупредила россиян об "угрозе ракетного удара", но лишь напугала ребёнка. Видео © t.me / SHOT

Просмотр традиционных мультфильмов сегодня пошёл совсем не по плану для одной из семей из Москвы. Вместо любимых мультипликационных героев на экране появилась героиня Маша в военной фуражке, размахивающая белым сочком. Совсем не детским голосом она предупредила об "угрозе ракетного удара" и призвала всех уйти в укрытие. Взрослые сразу поняли, в чём дело, но маленький ребёнок очень испугался и расплакался, а после задавался вопросом: "Что это было такое?".

Как выяснилось позднее, "Суббота" — не единственный канал, подвергшийся хакерской атаке. Так, жители Ленинградской области, Подмосковья и Крыма сообщили о взломе телеканалов 2х2 и ТНТ4, где вместо трансляции шло предупреждение о ракетной угрозе. А в Белгороде устрашающие сообщения услышали радиослушатели. Позднее власти региона заявили, что радиостанции взломали "предположительно со стороны сопредельного государства".

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Ранее россиян попытались напугать сообщениями об угрозе ракетного удара 22 февраля. Позже выяснилось, что на серверы некоторых радиостанций в ряде регионов была совершена хакерская атака. Сообщения крутили несколько радиостанций в Подмосковье, Белгороде, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Воронеже, Казани, Новоуральске, Нижнем Новгороде и Магнитогорске.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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