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22 февраля, 07:11

Хакеры попытались напугать россиян радиосообщениями об "угрозе ракетного удара"

МЧС: Сообщение об "угрозе ракетного удара" прозвучало на радиостанциях из-за хакерской атаки

Утром 22 февраля россиян попытались напугать сообщениями об угрозе ракетного удара. Об этом сообщает SHOT. Позже выяснилось, что на серверы некоторых радиостанций в ряде регионов была совершена хакерская атака.

Фейковое радиосообщение об угрозе ракетного удара, прозвучавшее на российских радиостанциях. Видео © SHOT

Сообщения крутили несколько радиостанций в Подмосковье, Белгороде, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Воронеже, Казани, Новоуральске, Нижнем Новгороде и Магнитогорске.

"Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!" — передавали станции под звук воздушной тревоги.

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В МЧС сообщили, что на серверы ряда радиостанций в нескольких регионах была совершена хакерская атака. Никакой угрозы нет, подчеркнули в ведомстве. Ситуацию прокомментировало "Авторадио".

"Произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире идёт несанкционированная врезка. Сигналы тревоги, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности", — заявила пресс-служба радиостанции.

Технические специалисты работают над решением сложившейся ситуации.

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Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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