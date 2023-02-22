Хакеры попытались напугать россиян радиосообщениями об "угрозе ракетного удара"

Утром 22 февраля россиян попытались напугать сообщениями об угрозе ракетного удара. Об этом сообщает SHOT. Позже выяснилось, что на серверы некоторых радиостанций в ряде регионов была совершена хакерская атака.

Фейковое радиосообщение об угрозе ракетного удара, прозвучавшее на российских радиостанциях. Видео © SHOT

Сообщения крутили несколько радиостанций в Подмосковье, Белгороде, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Воронеже, Казани, Новоуральске, Нижнем Новгороде и Магнитогорске.

"Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!" — передавали станции под звук воздушной тревоги.

В МЧС сообщили, что на серверы ряда радиостанций в нескольких регионах была совершена хакерская атака. Никакой угрозы нет, подчеркнули в ведомстве. Ситуацию прокомментировало "Авторадио".

"Произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире идёт несанкционированная врезка. Сигналы тревоги, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности", — заявила пресс-служба радиостанции.

Технические специалисты работают над решением сложившейся ситуации.