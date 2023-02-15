Самолёты Lufthansa по всему миру не могут взлететь после мести русских хакеров за танки Leopard

Хакеры из группировки Killnet объявили, что атаковали информационную систему немецкой авиакомпании Lufthansa, одного из крупнейших авиапредприятий мира. Причиной этого стали поставки Германией Украине танков Leopard.

Обстановка в немецком аэропорту после атаки на информационные системы Lufthansa. Видео © t.me / Mash

Авиаперевозчик подтверждает, что рейсы по всему миру задерживаются и откладываются, а многих пассажиров приходится регистрировать вручную. В аэропорту Франкфурта приостановлены все вылеты и посадки, затронута и программа полётов в Мюнхен. В Killnet рассказали, что на корпоративную сеть направлялось три миллиона запросов в секунду.