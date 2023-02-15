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15 февраля, 16:26
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Самолёты Lufthansa по всему миру не могут взлететь после мести русских хакеров за танки Leopard

Хакеры Killnet обрушили информационную систему немецкой авиакомпании Lufthansa

Хакеры из группировки Killnet объявили, что атаковали информационную систему немецкой авиакомпании Lufthansa, одного из крупнейших авиапредприятий мира. Причиной этого стали поставки Германией Украине танков Leopard.

Обстановка в немецком аэропорту после атаки на информационные системы Lufthansa. Видео © t.me / Mash

Авиаперевозчик подтверждает, что рейсы по всему миру задерживаются и откладываются, а многих пассажиров приходится регистрировать вручную. В аэропорту Франкфурта приостановлены все вылеты и посадки, затронута и программа полётов в Мюнхен. В Killnet рассказали, что на корпоративную сеть направлялось три миллиона запросов в секунду.

Хакеры из группировки Killnet сообщили о взломе сайта военной базы Рамштайн в ФРГ

Хакеры из группировки Killnet сообщили о взломе сайта военной базы Рамштайн в ФРГ

Это не первая атака Killnet на немецкую авиационную сферу. Так, в начале января они вместе с хакерами из группировок Infinity и Anonymous атаковали работу немецких аэропортов, в том числе Берлина, Франкфурта, Гамбурга, Дрездена и Дюссельдорфа.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Arne Dedert

Никита Никонов
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