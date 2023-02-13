Хакеры из группировки Killnet сообщили о взломе сайта военной базы Рамштайн в ФРГ

Хакеры из группировки Killnet заявили, что взломали сайт американской военной базы Рамштайн в ФРГ. Об этом они сообщили в телеграм-канале.

"Отвалилась база, как-то так. Северный альянс всё еще самый могущественный?" — написали хакеры.

При попытке открыть ресурс в России страница долго загружается, а потом появляется уведомление о том, что время ожидания превышено.