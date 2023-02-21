Российские хакеры Killnet задумали "уронить" трансляцию послания Байдена
Российские хакеры из группировки Killnet объявили, что их следующей целью станет прямая трансляция сегодняшнего выступления президента США Джо Байдена. Такой анонс появился во вторник в телеграм-канале хакерской группировки.
"Ddos-атака трансляции Байдена — дело святое", — сказано в сообщении.
Ранее в Белом доме заявили, что находящийся с визитом в Польше американский президент Джо Байден "обратится с посланием к Владимиру Путину". Правда, в Кремле уже заявили, что российский лидер не будет смотреть речь Байдена, но с основными тезисами его наверняка ознакомят.
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