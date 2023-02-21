Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 12:03

Российские хакеры Killnet задумали "уронить" трансляцию послания Байдена

Российские хакеры из группировки Killnet объявили, что их следующей целью станет прямая трансляция сегодняшнего выступления президента США Джо Байдена. Такой анонс появился во вторник в телеграм-канале хакерской группировки.

"Ddos-атака трансляции Байдена — дело святое", сказано в сообщении.

Директор ФСБ прояснил вопрос с гарантиями сохранности для Байдена перед визитом в Киев

Директор ФСБ прояснил вопрос с гарантиями сохранности для Байдена перед визитом в Киев

Ранее в Белом доме заявили, что находящийся с визитом в Польше американский президент Джо Байден "обратится с посланием к Владимиру Путину". Правда, в Кремле уже заявили, что российский лидер не будет смотреть речь Байдена, но с основными тезисами его наверняка ознакомят.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • США
  • Джозеф Байден
  • Хакеры

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров