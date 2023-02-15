Российские хакеры обрушили сайт украинского "Миная" после драки с игроками "Шинника"
"Народная CyberАрмия" обрушила сайт украинского "Миная" после драки с игроками "Шинника"
Хакеры из группировки "Народная CyberАрмия" обрушили официальный сайт украинского футбольного клуба "Минай" после драки с игроками российского "Шинника".
В телеграм-канале хакеров указано, что после фейковых и "омерзительных" публикаций в некоторых СМИ о произошедшем конфликте они "решили поработать по сайту футбольной команды Минай". Как сами оценили специалисты свою работу, у них получилось "неплохо" — теперь при заходе на сайт украинского ФК страница выдаёт ошибку.
Так выглядит главная страница официального сайта украинского футбольного клуба "Минай". Фото © Скриншот страницы сайта fcminaj
Напомним, 14 февраля появилась информация о массовой драке в турецком отеле, которую устроили футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай". Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная". Лайф публиковал кадры драки спортсменов.
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