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15 февраля, 05:47

Российские хакеры обрушили сайт украинского "Миная" после драки с игроками "Шинника"

"Народная CyberАрмия" обрушила сайт украинского "Миная" после драки с игроками "Шинника"

Хакеры из группировки "Народная CyberАрмия" обрушили официальный сайт украинского футбольного клуба "Минай" после драки с игроками российского "Шинника".

В телеграм-канале хакеров указано, что после фейковых и "омерзительных" публикаций в некоторых СМИ о произошедшем конфликте они "решили поработать по сайту футбольной команды Минай". Как сами оценили специалисты свою работу, у них получилось "неплохо" — теперь при заходе на сайт украинского ФК страница выдаёт ошибку.

Так выглядит главная страница официального сайта украинского футбольного клуба "Минай". Фото © Скриншот страницы сайта fcminaj

Так выглядит главная страница официального сайта украинского футбольного клуба "Минай". Фото © Скриншот страницы сайта fcminaj

Лайф узнал, кого из игроков "Шинника" товарищи спасали от группового избиения украинцами

Лайф узнал, кого из игроков "Шинника" товарищи спасали от группового избиения украинцами

Напомним, 14 февраля появилась информация о массовой драке в турецком отеле, которую устроили футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай". Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная". Лайф публиковал кадры драки спортсменов.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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