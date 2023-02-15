Российские хакеры обрушили сайт украинского "Миная" после драки с игроками "Шинника"

В телеграм-канале хакеров указано, что после фейковых и "омерзительных" публикаций в некоторых СМИ о произошедшем конфликте они "решили поработать по сайту футбольной команды Минай". Как сами оценили специалисты свою работу, у них получилось "неплохо" — теперь при заходе на сайт украинского ФК страница выдаёт ошибку.