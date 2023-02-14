Лайф узнал, кого из игроков "Шинника" товарищи спасали от группового избиения украинцами

Спортсмены футбольного клуба "Шинник" переехали в другой отель в Турции после драки с членами украинской команды "Минай". Как узнал Лайф, теперь российские футболисты поселились в пятизвёздочной гостинице в Анталье.

Нам также стало известно о причинах произошедшего конфликта. Так, в лифте с футболистами из украинской команды оказался 23-летний защитник "Шинника" Даниил Петрунин. Один из украинцев спросил у него, русский ли он, на что россиянин ответил положительно.

После этого украинские игроки в грубой форме потребовали от Даниила прославить Украину, чего делать Петрунин, естественно, не стал. Это и было началом нападения: игроки "Миная" толпой бросились на российского спортсмена. Когда дверь лифта открылась, у неё случайно оказались игроки "Шинника": Евгений Осипов, Николай Покидышев и Дмитрий Самойлов. Именно они сразу же бросились на помощь товарищу.