Лайф узнал, кого из игроков "Шинника" товарищи спасали от группового избиения украинцами
Спортсмены футбольного клуба "Шинник" переехали в другой отель в Турции после драки с членами украинской команды "Минай". Как узнал Лайф, теперь российские футболисты поселились в пятизвёздочной гостинице в Анталье.
Нам также стало известно о причинах произошедшего конфликта. Так, в лифте с футболистами из украинской команды оказался 23-летний защитник "Шинника" Даниил Петрунин. Один из украинцев спросил у него, русский ли он, на что россиянин ответил положительно.
После этого украинские игроки в грубой форме потребовали от Даниила прославить Украину, чего делать Петрунин, естественно, не стал. Это и было началом нападения: игроки "Миная" толпой бросились на российского спортсмена. Когда дверь лифта открылась, у неё случайно оказались игроки "Шинника": Евгений Осипов, Николай Покидышев и Дмитрий Самойлов. Именно они сразу же бросились на помощь товарищу.
Когда драка перешла в коридор, крики услышали и другие футболисты и прибыли на помощь к одноклубникам. Позже вмешались сотрудники отеля. Все игроки "Шинника" были трезвы.
Напомним, 14 февраля появилась информация о массовой драке в турецком отеле, которую устроили футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай". Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная". Лайф публиковал кадры драки спортсменов.