Ярославский губернатор поддержал футболистов "Шинника" после массовой драки с украинцами

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал футболистов "Шинника", вступивших в драку с игроками украинского клуба "Минай" одном из отелей Турции. Соответствующее сообщение он оставил в телеграм-канале.

"Парни из нашего ярославского футбольного клуба "Шинник" правильно и жёстко среагировали на наглое поведение команды футболистов с Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят", — отметил Евраев.