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14 февраля, 14:13

Ярославский губернатор поддержал футболистов "Шинника" после массовой драки с украинцами

Губернатор Евраев: Полностью поддерживаем игроков "Шинника", давших отпор клубу с Украины

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал футболистов "Шинника", вступивших в драку с игроками украинского клуба "Минай" одном из отелей Турции. Соответствующее сообщение он оставил в телеграм-канале.

"Парни из нашего ярославского футбольного клуба "Шинник" правильно и жёстко среагировали на наглое поведение команды футболистов с Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят", — отметил Евраев.

Появилось видео массовой драки российских и украинских футболистов в турецком отеле

Появилось видео массовой драки российских и украинских футболистов в турецком отеле

Напомним, 14 февраля появилась информация о массовой драке в турецком отеле, которую устроили футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай". Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".

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VK / ФК "Шинник" Ярославль

Артур Белкин
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