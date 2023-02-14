Ярославский губернатор поддержал футболистов "Шинника" после массовой драки с украинцами
Губернатор Евраев: Полностью поддерживаем игроков "Шинника", давших отпор клубу с Украины
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал футболистов "Шинника", вступивших в драку с игроками украинского клуба "Минай" одном из отелей Турции. Соответствующее сообщение он оставил в телеграм-канале.
"Парни из нашего ярославского футбольного клуба "Шинник" правильно и жёстко среагировали на наглое поведение команды футболистов с Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят", — отметил Евраев.
Напомним, 14 февраля появилась информация о массовой драке в турецком отеле, которую устроили футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай". Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".
VK / ФК "Шинник" Ярославль