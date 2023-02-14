"Шинник" раскрыл причины массовой драки с украинскими футболистами в Турции
ФК "Шинник" выступил с официальным заявлением о драке с украинскими футболистами в Турции
Российский клуб "Шинник" заявил, что команда не была инициатором конфликта с украинскими футболистами ФК "Минай" в турецком отеле, а лишь заступилась за своего одноклубника.
"Футбольный клуб "Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение", — говорится на странице клуба в VK.
Серьёзных травм никто из футболистов "Шинника" не получил, и во избежание повторения ситуации команда переедет в другой отель. В ярославском ФК подчеркнули, что "осуждают любые формы насилия и будут отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны". К делу также подключилась полиция.
Напомним, российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле. По данным местных СМИ, конфликт произошёл из-за того, что украинцы попросили директора ярославского "Шинника" спеть гимн Незалежной, а потом и вовсе избили россиянина в лифте. Гендиректор ФК считает, что турецкий отель также виновен в инциденте.