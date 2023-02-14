"Шинник" раскрыл причины массовой драки с украинскими футболистами в Турции

Российский клуб "Шинник" заявил, что команда не была инициатором конфликта с украинскими футболистами ФК "Минай" в турецком отеле, а лишь заступилась за своего одноклубника.

"Футбольный клуб "Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение", — говорится на странице клуба в VK.