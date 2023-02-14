В "Шиннике" опровергли изгнание россиян из турецкого отеля после драки с украинцами
Игроки ярославского "Шинника" провели тренировку на турецком песке. Фото © Официальный сайт футбольного клуба "Шинник"
Генеральный директор российского футбольного клуба "Шинник" Сергей Кулаков опроверг информацию о том, что спортсменов выселяют из турецкого отеля после драки с украинскими коллегами из "Миная".
"Информация о том, что нас выселяют, не соответствует действительности. Мы добровольно приняли решение о смене отеля в связи с тем, чтобы не повторить подобных конфликтов в будущем", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".
Представитель ФК отметил, что это полностью инициатива команды, которой придётся заплатить за переезд из своего кармана. При этом неизвестно, будет ли отель компенсировать потраченные средства.
"Будем изучать этот вопрос в юридической плоскости. Сейчас приоритет — безопасность наших футболистов", — добавил Кулаков.
Напомним, российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле. Как писали местные СМИ, конфликт начался из-за того, что украинцы попросили директора ярославского "Шинника" спеть гимн Незалежной, а потом и вовсе избили россиянина в лифте. При этом гендиректор ФК считает, что массовая драка произошла по вине турецкого отеля.