В "Шиннике" опровергли изгнание россиян из турецкого отеля после драки с украинцами

Генеральный директор российского футбольного клуба "Шинник" Сергей Кулаков опроверг информацию о том, что спортсменов выселяют из турецкого отеля после драки с украинскими коллегами из "Миная".

"Информация о том, что нас выселяют, не соответствует действительности. Мы добровольно приняли решение о смене отеля в связи с тем, чтобы не повторить подобных конфликтов в будущем", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Представитель ФК отметил, что это полностью инициатива команды, которой придётся заплатить за переезд из своего кармана. При этом неизвестно, будет ли отель компенсировать потраченные средства.