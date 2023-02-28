МЧС назвало ложными ТВ- и радиосообщения о "воздушной тревоге" в регионах РФ

МЧС РФ назвало ложными объявления о "воздушной тревоге" в ряде регионов, которые транслировали по ТВ и радио. По данным ведомства, они вышли в эфир из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов.

"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — говорится в сообщении ведомства.