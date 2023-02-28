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28 февраля, 07:32

МЧС назвало ложными ТВ- и радиосообщения о "воздушной тревоге" в регионах РФ

МЧС РФ назвало ложными объявления о "воздушной тревоге" в ряде регионов, которые транслировали по ТВ и радио. По данным ведомства, они вышли в эфир из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов.

"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, ранее жители Подмосковья, Крыма, Ленинградской, Белгородской областей сообщили о взломах эфира некоторых ТВ-каналов и радио — вместо трансляции там шли предупреждения о "ракетной угрозе". Похожий инцидент уже происходил 22 февраля. Тогда радиостанции подверглись хакерской атаке, и жители Подмосковья, Белгорода, Саратова, Старого Оскола, Уфы, Воронежа, Казани, Новоуральска, Нижнего Новгорода и Магнитогорска также услышали предупреждения о воздушной тревоге.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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