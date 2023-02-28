МЧС назвало ложными ТВ- и радиосообщения о "воздушной тревоге" в регионах РФ
МЧС РФ назвало ложными объявления о "воздушной тревоге" в ряде регионов, которые транслировали по ТВ и радио. По данным ведомства, они вышли в эфир из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов.
"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее жители Подмосковья, Крыма, Ленинградской, Белгородской областей сообщили о взломах эфира некоторых ТВ-каналов и радио — вместо трансляции там шли предупреждения о "ракетной угрозе". Похожий инцидент уже происходил 22 февраля. Тогда радиостанции подверглись хакерской атаке, и жители Подмосковья, Белгорода, Саратова, Старого Оскола, Уфы, Воронежа, Казани, Новоуральска, Нижнего Новгорода и Магнитогорска также услышали предупреждения о воздушной тревоге.
ТАСС / Егор Алеев