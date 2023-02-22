Эксперт объяснил, как хакеры смогли соврать россиянам с эфира радио об "угрозе ракетного удара"

Неизвестные хакеры, взломавшие ряд российских радиостанций, могли воспользоваться подключением их серверов к Сети и получить доступ удалённо. Об этом заявил киберэксперт Сергей Вакулин. Он считает, что злоумышленники воспользовались брешью задолго до эфира, подменив заготовленный сотрудниками файл.

"По моему мнению, хакеры заменили файл, который должен был транслироваться в эфире, нежели транслировали всё онлайн, поскольку онлайн транслировать для хакеров опасно — легко могут вычислить", — пояснил он в беседе с РИАМО.

Получить же доступ они могли через утекшие в Сеть логин и пароль, считает собеседник. Причём "если существует такая функция, с помощью которой можно подключиться через FTP и заменить файл", даже работник радиостанции не заметит подмены. Тем более при подмене названия файла на оригинальное.