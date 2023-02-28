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28 февраля, 09:45

Хакеры захватили контроль над спутником ради оповещения россиян "о ракетной угрозе" из уст Маши

"Газпром-Медиа" объяснила атакой на спутник ложные сообщения о тревоге в эфире телеканалов

<p>Маша из популярного мультфильма предупредила россиян об "угрозе ракетного удара", но лишь напугала ребёнка. Скриншот видео © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/48747" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Маша из популярного мультфильма предупредила россиян об "угрозе ракетного удара", но лишь напугала ребёнка. Скриншот видео © t.me / SHOT

Объявления о воздушной тревоге, которые сегодня заметили зрители российских телеканалов, не соответствуют действительности. Как объяснили в пресс-службе "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение", хакерам удалось запустить ложное оповещение, на время получив контроль над инфраструктурой спутникового оператора.

"Сообщение о воздушной тревоге в эфире наших телеканалов не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора. Такие атаки на спутник становятся частью наших рабочих будней", — приводит РИА "Новости" сообщение ГПМ РТВ.

В настоящее время работа спутника восстановлена, эфир работает в обычном режиме согласно сетке вещания.

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Как писал Лайф, жители Крыма, а также Московской, Ленинградской и Белгородской областей сообщали о взломах эфира некоторых ТВ-каналов и радио. По их словам, вместо трансляции в эфире крутили предупреждения о "ракетной угрозе". В МЧС уже отреагировали на инцидент, заверив россиян, что это ложные сообщения.

Николь Вербер
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