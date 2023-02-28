Хакеры захватили контроль над спутником ради оповещения россиян "о ракетной угрозе" из уст Маши

Объявления о воздушной тревоге, которые сегодня заметили зрители российских телеканалов, не соответствуют действительности. Как объяснили в пресс-службе "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение", хакерам удалось запустить ложное оповещение, на время получив контроль над инфраструктурой спутникового оператора.

"Сообщение о воздушной тревоге в эфире наших телеканалов не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора. Такие атаки на спутник становятся частью наших рабочих будней", — приводит РИА "Новости" сообщение ГПМ РТВ.