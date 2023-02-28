Хакеры захватили контроль над спутником ради оповещения россиян "о ракетной угрозе" из уст Маши
"Газпром-Медиа" объяснила атакой на спутник ложные сообщения о тревоге в эфире телеканалов
Маша из популярного мультфильма предупредила россиян об "угрозе ракетного удара", но лишь напугала ребёнка. Скриншот видео © t.me / SHOT
Объявления о воздушной тревоге, которые сегодня заметили зрители российских телеканалов, не соответствуют действительности. Как объяснили в пресс-службе "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение", хакерам удалось запустить ложное оповещение, на время получив контроль над инфраструктурой спутникового оператора.
"Сообщение о воздушной тревоге в эфире наших телеканалов не соответствует действительности и появилось в результате атаки на инфраструктуру спутникового оператора. Такие атаки на спутник становятся частью наших рабочих будней", — приводит РИА "Новости" сообщение ГПМ РТВ.
В настоящее время работа спутника восстановлена, эфир работает в обычном режиме согласно сетке вещания.
Как писал Лайф, жители Крыма, а также Московской, Ленинградской и Белгородской областей сообщали о взломах эфира некоторых ТВ-каналов и радио. По их словам, вместо трансляции в эфире крутили предупреждения о "ракетной угрозе". В МЧС уже отреагировали на инцидент, заверив россиян, что это ложные сообщения.