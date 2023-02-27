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27 февраля, 15:57

В ВСУ объяснили переброску войск к границе с Приднестровьем

Силы обороны Украины "Юг" признали переброску войск к границе с Приднестровьем

Войска Украины действительно сосредоточены вдоль всей границы с Приднестровьем, заявила пресс-секретарь сил обороны Незалежной "Юг" Наталия Гуменюк.

"Наши силы сосредоточены вдоль всей границы [Приднестровья]... [Они] адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна [со стороны РФ]", сказала она в эфире телеканала "Рада".

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Напомним, в Минобороны РФ заявили, что Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье под предлогом якобы наступления российских войск с данной территории. В МИД РФ предостерегли США, Украину и НАТО от "авантюрных шагов" в этом направлении, а президент непризнанной республики подтвердил, что обстановка напряжённая. Тем временем Кремль пристально следит за развитием ситуации.

Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld

Матвей Константинов
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