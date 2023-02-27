Кремль обеспокоен ситуацией в Приднестровье
Песков заявил о пристальном внимании и обеспокоенности Кремля ситуацией в Приднестровье
Москва внимательно следит за событиями на границе Приднестровской Молдавской Республики и обеспокоена происходящим там. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности", — ответил он на вопрос, не боятся ли в Кремле, что Запад попытается "расшатать" обстановку.
Напомним, Минобороны РФ заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Атака ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории. В МИД РФ предостерегли США, Украину и НАТО от "авантюрных шагов" в данном направлении. Президент Приднестровья Вадим Красносельский признался, что обстановка напряжённая, но "реальной опасности" сейчас нет.
ТАСС / Сергей Фадеичев