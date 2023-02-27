Кремль обеспокоен ситуацией в Приднестровье

Москва внимательно следит за событиями на границе Приднестровской Молдавской Республики и обеспокоена происходящим там. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности", — ответил он на вопрос, не боятся ли в Кремле, что Запад попытается "расшатать" обстановку.