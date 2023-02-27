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27 февраля, 09:53

Кремль обеспокоен ситуацией в Приднестровье

Песков заявил о пристальном внимании и обеспокоенности Кремля ситуацией в Приднестровье

Москва внимательно следит за событиями на границе Приднестровской Молдавской Республики и обеспокоена происходящим там. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности", — ответил он на вопрос, не боятся ли в Кремле, что Запад попытается "расшатать" обстановку.

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Напомним, Минобороны РФ заявило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Атака ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории. В МИД РФ предостерегли США, Украину и НАТО от "авантюрных шагов" в данном направлении. Президент Приднестровья Вадим Красносельский признался, что обстановка напряжённая, но "реальной опасности" сейчас нет.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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