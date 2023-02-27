Лидер Приднестровья заявил, что реальной опасности на границах республики нет

Президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал обстановку на границе напряжённой, но призвал граждан соблюдать спокойствие, поскольку "реальной опасности" для республики нет. Об этом сообщает его пресс-служба в телеграм-канале по итогам совещания.

"Обстановку он назвал напряжённой, призвав при этом соблюдать спокойствие и напомнив свой президентский принцип: если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан", — говорится в сообщении.