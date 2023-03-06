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6 марта, 12:36

В ДНР озвучили число украинских военных, оставшихся в Артёмовске

Советник Пушилина Гагин: В Артёмовске осталось около 10 тысяч украинских военных

Около 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины остаются в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Такую цифру озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Сейчаc в Артёмовске остаётся достаточно большой гарнизoн — это около 10 тысяч человек, возможно, нескoлько больше. Некоторые его части уже покинули горoд, некоторые части пытаются покидать его. При этoм наша артиллерия старается их дoстать", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Сбежать нельзя остаться: Что ждёт гарнизон ВСУ в Артёмовске в случае окружения

Сбежать нельзя остаться: Что ждёт гарнизон ВСУ в Артёмовске в случае окружения

Напомним, на прошлой неделе бойцы ЧВК "Вагнер" закрепились в центре Артёмовска. Уточнялось, что город практически окружён, а бойцы ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге. Также российские войска получили контроль над железной дорогой. По данным газеты Bild, из-за тяжёлого положения украинских солдат в Артёмовске между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возник конфликт.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Viktor Koshkin

Александра Вишнякова
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