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6 марта, 05:29

Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артёмовска

Bild: Ситуация вокруг Артёмовска привела к конфликту между Зеленским и Залужным

Между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия в связи с ситуацией вокруг Артёмовска. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, у них "принципиально разные взгляды" на то, как нужно действовать в сложившейся ситуации. Например, Залужный ещё несколько недель назад заявлял о необходимости подумать над отступлением из города. При этом власти в Киеве считают, что его необходимо удерживать и дальше. Кстати, солдаты на передовой больше поддерживают сторону Залужного.

"Ребята в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа) задаются вопросами: какова стратегия? Зачем нам окапываться, когда враг нас окружает?" — сказал осведомлённый источник в беседе с изданием.

По мнению бойцов ВСУ на передовой, украинской армии уже давно стоило отступить из Артёмовска во избежание новых потерь.

"Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа", — приводит таблоид слова военных.

Сбежать нельзя остаться: Что ждёт гарнизон ВСУ в Артёмовске в случае окружения

Сбежать нельзя остаться: Что ждёт гарнизон ВСУ в Артёмовске в случае окружения

Ранее Лайф писал, что ЧВК "Вагнер" закрепились в центре Артёмовска. Уточнялось, что город практически окружён, а бойцы ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге. Также российские войска получили контроль над железной дорогой.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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