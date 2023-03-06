Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артёмовска

Между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия в связи с ситуацией вокруг Артёмовска. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, у них "принципиально разные взгляды" на то, как нужно действовать в сложившейся ситуации. Например, Залужный ещё несколько недель назад заявлял о необходимости подумать над отступлением из города. При этом власти в Киеве считают, что его необходимо удерживать и дальше. Кстати, солдаты на передовой больше поддерживают сторону Залужного.

"Ребята в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа) задаются вопросами: какова стратегия? Зачем нам окапываться, когда враг нас окружает?" — сказал осведомлённый источник в беседе с изданием.

По мнению бойцов ВСУ на передовой, украинской армии уже давно стоило отступить из Артёмовска во избежание новых потерь.