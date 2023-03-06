Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артёмовска
Bild: Ситуация вокруг Артёмовска привела к конфликту между Зеленским и Залужным
Между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия в связи с ситуацией вокруг Артёмовска. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, у них "принципиально разные взгляды" на то, как нужно действовать в сложившейся ситуации. Например, Залужный ещё несколько недель назад заявлял о необходимости подумать над отступлением из города. При этом власти в Киеве считают, что его необходимо удерживать и дальше. Кстати, солдаты на передовой больше поддерживают сторону Залужного.
"Ребята в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа) задаются вопросами: какова стратегия? Зачем нам окапываться, когда враг нас окружает?" — сказал осведомлённый источник в беседе с изданием.
По мнению бойцов ВСУ на передовой, украинской армии уже давно стоило отступить из Артёмовска во избежание новых потерь.
"Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа", — приводит таблоид слова военных.
Ранее Лайф писал, что ЧВК "Вагнер" закрепились в центре Артёмовска. Уточнялось, что город практически окружён, а бойцы ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге. Также российские войска получили контроль над железной дорогой.
ТАСС / Zuma