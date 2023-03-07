Что пишут западные СМИ о выходе ВСУ из Артёмовска Как реагируют западные издания на ситуацию в Бахмуте после того, как президент Украины Владимир Зеленский решил не отступать. 6 марта, 23:40 Украинские военные. Фото © Getty Images / Madeleine Kelly / SOPA Images / LightRocket

Единственная дорога жизни для солдат ВСУ, которые пытаются выйти из Артёмовска (Бахмута), под огневым контролем Армии России превращается в кровавую мясорубку, все остальные перерезаны силами ЧВК "Вагнер", сообщают с линии огня военкоры. О катастрофическом положении ВСУ в городе пишут даже украинские издания.

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Англоязычное интернет-издание The Kyiv Independent утверждает, что из тех, кто попал на передовую, соотношение выживших к погибшим в процентах составляет в лучшем случае 30 : 70. Снабжения боеприпасами почти нет, как и разведки, связи. Российские войска тем временем продолжают крайне точно накрывать позиции ВСУ. Издание приводит пример, как один российский бронетранспортёр на протяжении месяца успешно уничтожает украинский личный состав. Подтверждается информация о том, что "мобилизованные направляются в самое пекло практически без подготовки".

Украинские военные в Артёмовске. Фото © Getty Images / John Moore

Однако командование ВСУ решило "продолжать оборонную операцию в Бахмуте", об этом сообщила пресс-служба президента Зеленского. До этого Bild комментировал, что ситуация вокруг Бахмута стала причиной разногласий между президентом и главкомом ВСУ. "Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город продолжают удерживать. Ребята в Бахмуте задаются вопросами: какова стратегия, зачем нам окапываться, когда враг нас окружает?" — заявили тогда изданию военные.

Украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отход, хотя пока неясны их намерения относительно полного выхода из города, пишет ISW. "Маловероятно, что украинские силы отступят из Бахмута сразу, они могут продолжить постепенный боевой отход, чтобы истощить российские силы путём продолжения городских боёв", — утверждают в Институте изучения войны.

Артёмовск. Фото © Getty Images / Marek M. Berezowski / Anadolu Agency

В отчёте ISW говорится, что российские силы вряд ли смогут быстро добиться значительных территориальных захватов при ведении городских боевых действий. Это обычно выгодно обороняющимся и может позволить украинским силам нанести большие потери наступающим российским подразделениям.

О совершенно другой войне пишет Metro, рассказывая, как британских наёмников под Артёмовском испугали российские дроны-камикадзе. Ощутили они этот поворот, вернувшись на линию боевого соприкосновения. По их словам, Бахмут в зимних условиях без листвы стал абсолютно голым выжженным полем, на котором невозможно скрыться от дронов и снарядов. "Всё, что мы могли сделать, — это бежать. К нему была прикреплена самодельная взрывчатка С-4, и он нырнул носом прямо в землю. Если бы мы задержались на 10 секунд, нас бы взорвало", — поясняет британский солдат удачи Джеймс Ди о столкновении с дроном.

Последние дни проходили под знаком соревнования западных СМИ о количестве потерь ВСУ. Издание El Pais написало об их огромном масштабе в Бахмуте и сложной ситуации в городе. Газета New York Times предупреждала, что пока в Киеве сдача Бахмута не рассматривается, но официальные лица готовят общественность к отступлению. За последние месяцы под Бахмутом погибли наиболее подготовленные подразделения ВСУ, напоминали в WSJ.

Сегодня в Иордании глава Пентагона Ллойд Остин практически поставил точку в сражении ВСУ за Бахмут, прокомментировав вероятность взятия российскими силами Артёмовска под свой контроль. По его словам, город скорее имеет символическое значение, нежели стратегическое. Также американский военный не согласился, что падение города изменит ход конфликта. Это будет означать, что тысячи солдат украинской армии погибли и умрут ради пиара Зеленского в украинских СМИ.

Военкоры сообщают, что 40% Артёмовска контролирует ЧВК "Вагнер", а в оперативном окружении вагнеровцев находится от 10 тысяч боевиков. Зеленский своим решением о продолжении боёв за Бахмут внёс подобный диссонанс в полемику западных СМИ не случайно. Такие решения могут стать последними в карьере политика, сошедшего с театральных юмористических подмостков. Когда под обещания "взять Крым" на Украину подвозится новое оружие, а в котлах варятся наиболее боеспособные соединения ВСУ.

Авторы Елена Стафеева