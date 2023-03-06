Зачем Константин Малофеев понадобился СБУ В Сети появились различные версии по поводу покушения на российского миллиардера, мецената Русского мира Константина Малофеева. Какие причины звучат? 6 марта, 14:08 Константин Малофеев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Что произошло с Малофеевым

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) распространила заявление, что в столице предотвращено покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Отмечается, что покушение на предпринимателя планировалось по той же схеме, что использовали при убийстве Дарьи Дугиной. Террористы планировали взорвать прикреплённую под автомобилем бомбу. Спецслужбы отмечают, что организатором неудавшегося теракта является действующий под контролем СБУ основатель движения "Русский добровольческий корпус" гражданин России Денис Капустин, который взял на себя ответственность за диверсию в Брянской области.

На видео попал момент закладки взрывного устройства под автомобиль общественного деятеля. Сам Малофеев не пострадал и заявил, что никакие угрозы не повлияют на его патриотическую позицию.

Видео © t.me/ Спецоперация Z

— Я не испытываю личной ненависти даже к тем людям, которые хотят моей смерти. Но, как говорили многие наши святые, своих личных врагов нужно прощать, а врагов Отечества — сокрушать. Поэтому мы будем воевать с вами вплоть до нашей победы. И ничто нас не остановит, — добавил Малофеев.

События и версии

Напомним, в феврале Константин Малофеев рассказывал СМИ о своей недавней поездке в освобождённые регионы Донбасса и Новороссии. В интервью упоминалась особая роль новых отделений Всемирного русского народного собора, открытых в вернувшихся в родную гавань регионах, а также говорилось о том, как после демилитаризации Украины будет восстанавливаться мирная жизнь на освобождённой земле.

Ещё одна версия мести СБУ Малофееву связана с тем, что он якобы положил глаз на крупные предприятия Украины. Некоторые телеграм-каналы распространяли предположение о бизнес-интересах предпринимателя в Донбассе и за его пределами, публикуя якобы документы о создании и расширении концерна ДМЗ. О фейковом характере публикации свидетельствуют оформление и контекст "заявки". Подобный вброс и мог стать поводом для нападения СБУ.

В соцсетях также появились вбросы, что покушение якобы было инсценировкой. Мол, Малофеев сделал это практически самостоятельно и для пиара. То есть раз человек жив, то и не было ничего. Сюда же вплетают сегодняшний инфоповод о продлении ареста подельнику убийцы Натальи Вовк, организовавшей взрыв машины Дарьи Дугиной, Андрею Кузнецову на шесть месяцев.

Место убийства журналиста Дугиной в Подмосковье. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

За попыткой покушения на Константина Малофеева стоит желание СБУ "закрыть рот ярким представителям российских СМИ", заявил журналист Владимир Соловьёв. Он считает, что в ближайшее время в России "будут очень серьёзные попытки раскачать ситуацию внутри нашей страны любыми способами".

Публицист Егор Холмогоров считает, что целью врага является Россия, прежде всего консервативная: "Уничтожение философов, политиков, меценатов, публицистов и прочих идеологов русского движения, достаточно пёстрого и не монолитного, но русского". Отвечать на этот вызов можно только "сплочением рядов и активным противодействием".

Авторы Елена Стафеева