ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на бизнесмена Малофеева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила покушение спецслужб Украины на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — сообщили в ЦОС.

Отмечается, что организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса, гражданин России Денис Капустин 1984 года рождения.

"Террористический акт планировалось осуществить путём подрыва самодельного взрывного устройства, прикреплённого под автомобиль Малофеева", — добавили в ЦОС.

Такая же схема использовалась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, отметили в ФСБ.