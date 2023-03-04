ФСБ задержала за госизмену москвичку – спонсора ВСУ

Федеральная служба безопасности задержала жительницу Москвы, которая спонсировала украинскую армию. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, она пыталась покинуть страну.

Кадры доставки в суд задержанной за помощь Украине москвички. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ, — преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России", — сообщили в центре.

Лефортовский суд Москвы отправил подозреваемую в госизмене под арест на два месяца. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства уголовного дела, в том числе не исключается задержание соучастников. Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей.