ФСБ задержала за госизмену москвичку – спонсора ВСУ
Москвичку задержали за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ
Федеральная служба безопасности задержала жительницу Москвы, которая спонсировала украинскую армию. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, она пыталась покинуть страну.
Кадры доставки в суд задержанной за помощь Украине москвички. Видео © ЦОС ФСБ РФ
"Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ, — преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России", — сообщили в центре.
Лефортовский суд Москвы отправил подозреваемую в госизмене под арест на два месяца. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства уголовного дела, в том числе не исключается задержание соучастников. Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 тысяч рублей.
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Ранее в Севастополе были задержаны агенты украинских спецслужб Украины, которые выполняли роль наводчиков на военные объекты. Двое крымчан 1997 и 1995 года рождения "инициативно установили связь со спецслужбами Украины". Злоумышленники были готовы передавать Киеву данные о расположении объектов Министерства обороны РФ за денежное вознаграждение.
ЦОС ФСБ РФ