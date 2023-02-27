ФСБ задержала в Севастополе агентов украинских спецслужб

В Севастополе задержаны агенты украинских спецслужб Украины, которые выполняли роль наводчиков на военные объекты. Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, двое крымчан — 1997 и 1995 года рождения — "инициативно установили связь со спецслужбами Украины". Злоумышленники были готовы передавать Киеву данные о расположении объектов российского Министерства обороны за денежное вознаграждение.

"Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", — сообщили в ФСБ.