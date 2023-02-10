Пушилин призвал спецслужбы "отработать" по бойцам ВСУ, расстрелявшим российских пленных
Врио главы ДНР Денис Пушилин, оценивая очередное видео расстрела украинскими военными сдавшихся в плен российских солдат, подчеркнул, что ВСУ — это военные преступники, а ответственные ведомства предпримут исчерпывающие меры.
"Это военные преступники, они ни в чём не останавливаются. Расстреливать пленных неправильно, тем более в таком виде, в котором это делается. Уверен, что все ведомства, которые за это отвечают, должны предпринять исчерпывающие меры. Уверен, это так и будет", — сказал Пушилин на встрече с журналистами.
Врио главы ДНР также добавил, что по всем, кто причастен к убийству российских военнопленных, "обязательно должны отработать спецслужбы".
Речь идёт об очередном шокирующем видео с расстрелом российских военнопленных, которое появилось в Сети пару дней назад. На нём человек, говорящий по-украински, выстрелом в голову сначала убивает одного лежащего на земле солдата в российской форме, затем второго. Запись обрывается на моменте, когда оператор за кадром произносит украинский националистический лозунг. Следственный комитет России занялся расследованием этой жестокой казни.
ТАСС / Егор Алеев