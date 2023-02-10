Пушилин призвал спецслужбы "отработать" по бойцам ВСУ, расстрелявшим российских пленных

Врио главы ДНР Денис Пушилин, оценивая очередное видео расстрела украинскими военными сдавшихся в плен российских солдат, подчеркнул, что ВСУ — это военные преступники, а ответственные ведомства предпримут исчерпывающие меры.

"Это военные преступники, они ни в чём не останавливаются. Расстреливать пленных неправильно, тем более в таком виде, в котором это делается. Уверен, что все ведомства, которые за это отвечают, должны предпринять исчерпывающие меры. Уверен, это так и будет", — сказал Пушилин на встрече с журналистами.

Врио главы ДНР также добавил, что по всем, кто причастен к убийству российских военнопленных, "обязательно должны отработать спецслужбы".