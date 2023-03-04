Мать главаря "брянских террористов" пытается выселить его из московской квартиры
Мать диверсанта Капустина, напавшего на Брянскую область, судится с ним за квартиру в Москве
Неонацист Денис Капустин (Никитин). Обложка © SHOT
Мать Дениса Капустина (Никитина), главаря украинских диверсантов, совершивших атаку в Брянской области, пытается через суд выписать его из квартиры в Москве. Об этом в беседе с информационным агентством Regnum заявила лучшая подруга женщины.
"Прямо сейчас идёт суд по выписке Дениса Капустина из московской квартиры", — уточнила она.
Женщина добавила, что мать диверсанта ныне проживает в Германии и не знает, где находится её сын.
Лайф напоминает, 2 марта в Брянскую область с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки погибли двое мужчин. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Русский добровольческий корпус". Уже вечером спецслужбы выдавили её членов с территории России.