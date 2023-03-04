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4 марта, 19:57

Мать главаря "брянских террористов" пытается выселить его из московской квартиры

Мать диверсанта Капустина, напавшего на Брянскую область, судится с ним за квартиру в Москве

<p>Неонацист Денис Капустин (Никитин). Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Неонацист Денис Капустин (Никитин). Обложка © SHOT

Мать Дениса Капустина (Никитина), главаря украинских диверсантов, совершивших атаку в Брянской области, пытается через суд выписать его из квартиры в Москве. Об этом в беседе с информационным агентством Regnum заявила лучшая подруга женщины.

"Прямо сейчас идёт суд по выписке Дениса Капустина из московской квартиры", — уточнила она.

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Женщина добавила, что мать диверсанта ныне проживает в Германии и не знает, где находится её сын.

Лайф напоминает, 2 марта в Брянскую область с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки погибли двое мужчин. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Русский добровольческий корпус". Уже вечером спецслужбы выдавили её членов с территории России.

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Иван Косицын
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