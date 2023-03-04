Мать главаря "брянских террористов" пытается выселить его из московской квартиры

Мать Дениса Капустина (Никитина), главаря украинских диверсантов, совершивших атаку в Брянской области, пытается через суд выписать его из квартиры в Москве. Об этом в беседе с информационным агентством Regnum заявила лучшая подруга женщины.

"Прямо сейчас идёт суд по выписке Дениса Капустина из московской квартиры", — уточнила она.