Шокированные соседи рассказали, когда последний раз видели актёра-диверсанта Канахина
В квартире матери актёра Канахина, атаковавшего брянские сёла, работают следователи
В московской квартире матери актёра Кирилла Канахина, который был одним из диверсантов, атаковавших Брянскую область 2 марта, работают следователи. Корреспондент Лайфа пообщался с бывшими соседями 40-летнего артиста, которые, безусловно, в шоке от случившегося. По их словам, Канахин с детства был нормальным человеком.
"Нормальный малый был абсолютно. Работал в [московском] Театре Луны. [Потом] работать поехал тренером по йоге. Под Питером, а потом под Одессой где-то был. Последний раз я его видел в 2021 году. Он приезжал сюда на собрание жильцов", — рассказал один из соседей.
При этом даже мать Канахина толком не знала, чем сын занимается на Украине. Женщина, как и соседи, давно не видела его.
Ранее Лайф уже писал, что один из диверсантов, атаковавших Брянскую область, оказался партнёром журналистки Собчак по съёмочной площадке. При этом мать Канахина отказалась верить, что сын стал террористом.
Напомним, утром 2 марта на территорию Брянской области проникла ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки двое мужчин погибли. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ показала видео с места теракта украинской ДРГ под Брянском.