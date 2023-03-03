Шокированные соседи рассказали, когда последний раз видели актёра-диверсанта Канахина

В московской квартире матери актёра Кирилла Канахина, который был одним из диверсантов, атаковавших Брянскую область 2 марта, работают следователи. Корреспондент Лайфа пообщался с бывшими соседями 40-летнего артиста, которые, безусловно, в шоке от случившегося. По их словам, Канахин с детства был нормальным человеком.

"Нормальный малый был абсолютно. Работал в [московском] Театре Луны. [Потом] работать поехал тренером по йоге. Под Питером, а потом под Одессой где-то был. Последний раз я его видел в 2021 году. Он приезжал сюда на собрание жильцов", — рассказал один из соседей.