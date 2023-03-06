Что известно о главаре РДК Капустине, организовавшем покушение на миллиардера Константина Малофеева ФСБ сообщила о предотвращении покушения на владельца ГК "Царьград" Константина Малофеева. Организатором назван неонацист и лидер "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин. 6 марта, 10:26 Обложка © Соцсети

Покушение на бизнесмена Малофеева

— ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — сообщили в ЦОС.

Константин Малофеев. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

ФСБ опубликовала видео, на котором видно, что на улице некий мужчина в медицинской маске закладывает свёрток под чёрный Mercedes. На другом видео робот-сапёр разминирует автомобиль, который уже находился где-то на подземной стоянке.

Момент минирования авто Константина Малофеева. Видео © T.me / SHOT

По данным спецслужб, организатором покушения был лидер террористов из РДК Денис Капустин.

Что известно о лидере группировки РДК Капустине

Группировка "Русский добровольческий корпус" (РДК), которая входит в состав ВСУ, стала широко известна после недавнего нападения на сёла в Брянской области. Двое местных жителей были убиты, ранен десятилетний мальчик. Ранее боевики РДК признались в организации и исполнении убийства Дарьи Дугиной — дочери русского философа Александра Дугина.

Лидер РДК Капустин (Никитин) Денис Евгеньевич является российским неонацистом. По информации из различных источников, все нулевые Капустин-Никитин проживал в Европе, в частности в Германии, где вращался сначала в кругах футбольных фанатов, а позже и среди неонацистов. Вернувшись в Россию, он быстро сошёлся с московскими футбольными ультрас и ультраправыми активистами.

Фото © Соцсети

Вскоре он открыл свой бизнес: сначала возил из Европы одежду, которую принято носить в среде скинхедов и ультраправых, а позже завёл собственную марку. Дело пошло настолько хорошо, что нацист на собственные деньги стал проводить турниры по единоборствам под вывеской "Дух воина". Подобные мероприятия проходили в российском Воронеже, в Киеве и даже нелегально в Белоруссии. В дальнем зарубежье — в Германии, Италии, Великобритании, Нидерландах. На данных площадках Капустин собирал неонацистов и обзаводился новыми связями в этой среде.

В Европе Капустина подозревают в организации во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году знаменитой массовой драки между российскими и британскими фанатами во французском Марселе. Этим же эпизодом заинтересовались и в российском МВД. Что, возможно, и сподвигло нациста собрать пожитки и в 2017 году укатить на уже совсем не чужую ему Украину.

В 2014 году Капустин активно поддержал переворот на Майдане: помогал деньгами и связями зарождавшимся в Незалежной "Азову"*, "Карпатской сечи"* и "Национальному корпусу"*, популяризировал ультраправые идеи, привозил из Европы в страну новых "побратимов" для участия в событиях в Донбассе.

Военнослужащие РФ осматривают брошенную базу отдельного отряда специального назначения "Азов". Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

А после переезда в Незалежную почти сразу стал отмечаться в криминальных хрониках украинских правоохранителей. Например, в 2018 году за торговлю наркотиками его задержала СБУ, однако уголовное дело так и не было возбуждено. В 2021 году Капустин участвовал в нападении неонацистов на участников гей-парада в Киеве, был схвачен полицией, но каким-то образом сумел убежать.

После начала СВО активно добивался правового статуса для только что созданной организации "Русский добровольческий корпус". Сделать это удалось после личной встречи Капустина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Террористов из РДК официально оформили как участников ВСУ и отправили на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Где жил и каким бизнесом Капустин занимался в Москве

Фото © Соцсети

Лайф нашёл Капустина Дениса Евгеньевича в реестре российских предпринимателей. Коммерсант действительно занимался производством и продажей уличной одежды в качестве ИП и под крышей ООО "Вайт рэкс джим". Юрлицо было ликвидировано ФНС в 2016 году. Как раз тогда, когда Капустина заподозрили в организации фанатского побоища в Марселе.

Кстати, с момента организации РДК ранее любивший попиариться Капустин всё больше стал уходить в тень. С его страниц в соцсетях стали пропадать агитационные материалы и фотографии, вскоре закрылся и сайт в Интернете.

Фото © Соцсети

На Украине найти Дениса Капустина можно по телефону +380997860984. Телеграм-аккаунт по этому номеру в описании содержит фразу Leben ist Kampf ("Жизнь — это борьба") из названия известного немецкого национал-социалистического пропагандистского фильма, снятого ещё в 1937 году. Известно, что Капустин очень вдохновляется искусством времён Третьего рейха.

В России Капустин-Никитин жил на Зелёном проспекте в московском районе Перово. Известно, что в последние годы он часто ссорился с матерью, которая никак не могла понять и принять увлечения сына. Зато нужное понимание нацист находил, как ни странно, в творческой среде Москвы. В записной книжке российского мобильного телефона террориста можно увидеть номера известных отечественных артистов и кавээнщиков. В ближайшее время отработкой этих контактов могут заняться правоохранительные органы.

* Деятельность организаций запрещена в РФ.

Авторы Евгений Кузнецов