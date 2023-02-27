Как миллиардеры Украины продают в России водку, чтобы финансировать ВСУ Оглавление Водочный магнат с Украины зарабатывает в России Как украинский олигарх прячет активы в России Откуда в России украинские конфеты Депутат Госдумы Дмитрий Гусев просит Росфинмониторинг запретить продажу в торговых сетях России украинских товаров. Это водка, сладости, приправы. Кто на этом зарабатывает и куда уходит прибыль? 96482 96482 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Андрей Любимов, © Shutterstock

— Если мы сейчас зайдём на любой российский маркетплейс, мы можем там увидеть продукцию украинского производства, например водку торговой марки "Хортиця" или конфеты Roshen. Владельцы этих компаний платят налоги в украинский бюджет, из которого открыто финансируются ВСУ и боевики, которые убивают наших ребят, — возмутился депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Парламентарий просит Росфинмониторинг запретить к продаже украинские товары. Сейчас их в России можно купить на крупных торговых площадках Auchan, Wildberries, Ozon.





Водочный магнат с Украины зарабатывает в России

— Продажи брендов холдинга Global Spirits (водки "Хортиця", "Мороша", "Первак", "Шустов" и вино "Микадо". — Прим. Лайфа) в стране-агрессоре, независимо от места производства, являются незаконными и будут строго преследоваться. Мы отозвали все лицензии на производство и распространение нашей продукции в России, — говорится на сайте алкогольного концерна, принадлежащего запорожскому олигарху Евгению Черняку, завсегдатаю украинского топ-30 Forbes.

Евгений Черняк — украинский националист, олигарх и водочный король. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chernyak_yevgeny

Евгений Черняк строит из себя самого что ни на есть украинского националиста. На деньги от продажи алкоголя он организовал благотворительный фонд "Help ЗП ЮА", куда вложил уже свыше миллиона долларов. Данная организация систематически закупает и передаёт бойцам ВСУ медикаменты, обмундирование, продовольствие и даже оружие. Это подтверждается соцсетями.

Несмотря на декларируемую позицию, Евгений Черняк продолжает зарабатывать на продаже спиртного в России.

Отдельное спасибо солдаты ВСУ говорят основателю фонда "Help ЗП ЮА" Евгению Черняку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / help.zp.ua

Холдинг украинского олигарха обзавёлся производственными активами на территории России ещё в прошлом десятилетии: сначала, в 2011 году, был выкуплен вологодский ликёро-водочный завод "Русский Север", позднее, в 2016-м, мытищинский "Родник и К". Их суммарная мощность — свыше четырёх миллионов декалитров ежегодно. Реализация осуществлялась через торговый дом "Мегаполис", ныне переименованный в "Стандарт качества". Выручка превысила в 2021 году 56 млрд рублей.

Как украинский олигарх прячет активы в России

Прошлой весной на фоне СВО оба завода и их дистрибьютор внезапно сменили собственника. Деловая пресса писала, что новый хозяин — некий Александр Беспалов — пересмотрит выпускаемый ассортимент и откажется от брендов украинского олигарха. Уже тогда у экспертов сложилось мнение об этой сделке как формальной, создающей лишь видимость отчуждения у Евгения Черняка активов в России. Якобы он продолжает контролировать 10% отечественного алкорынка.

До СВО "Хортиця" была лидером российского водочного рынка с долей 5,3%, второе место занимала "Мороша" с 4,4%. Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Как выяснил Лайф, новый собственник Александр Беспалов уже давно работает на семью украинского олигарха. Так, весной 2021 года Беспалов был избран председателем наблюдательного совета АО "Феодосийский завод коньяков и вин", где ранее возглавлял один из департаментов.

А ведь ещё два года назад украинские журналисты доказали, что ФЗКВ входит в холдинг Global Spirits Евгения Черняка. Все упомянутые российские алкозаводы — и феодосийский, и вологодский, и мытищинский — записаны на цепочку офшоров, обрывающуюся на кипрской компании AMG-77 Investment Ltd. Согласно бизнес-реестрам, её единственный акционер — гражданин Украины и Израиля Александр Черняк. Это родной отец украинского олигарха Евгения Черняка.

Есть и другие доказательства связи Александра Беспалова с украинским олигархом. Став номинальным хозяином алкоимперии, Беспалов назначил гендиректором мытищинского завода "Родник и К" некоего Андрея Лазутина, ранее долгое время трудившегося на этом же посту при Черняке. Беспалов проводит рабочее время в московском офисе на Самотёчной улице. Здесь располагается исторический особняк, которым управляет компания "Риал эстейт". А ею руководит Артур Шепель, земляк Черняка и давний сотрудник его структур.





Александр Беспалов скрывается от широкой публики, не даёт комментарии, не появляется на бизнес-конференциях. Более того, он тщательно зачищает все следы о себе на просторах Интернета. Но Лайф выяснил детали его жизни. Ему 38 лет. Он окончил частный университет "Синергия" и после какое-то время работал в российском представительстве американского кадрового агентства Manpower. Беспалов не похож на богача. Он прописан в двушке брежневки на улице Маршала Тимошенко на западе Москвы. Такая недвижимость стоит сейчас не более 15 млн рублей.

Александр Беспалов с женой. Фото © VK

Беспалов женат на уроженке Северодонецка. Она регистрировалась дважды на территории Одинцова: в однушке панельного дома (до 7 млн рублей) и в малогабаритной трёшке жилого комплекса "Единый стандарт" (до 13 млн рублей). Наиболее интересная недвижимость у неё появилась недавно — квартира площадью 50 квадратов в ЖК бизнес-класса "Крылатский" (около 20 млн рублей).

Откуда в России украинские конфеты

В запросе депутата Гусева упоминались и конфеты Roshen. Этот кондитерский бизнес принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. С 2014 года из более чем десятка фабрик, располагавшихся в Липецкой, Брянской и Свердловской областях, к сегодняшнему дню на плаву остались только две: АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (ЛКФ "Рошен"), а также его дочернее предприятие ООО "Рошен". И то только юридически.

Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Но практически весь ассортимент продукции Roshen доступен для россиян. Конфеты предприятия Порошенко широко представлены на крупнейших российских маркетплейсах, сайтах бесплатных объявлений, в сети "Ашан" и сетевых дискаунтерах.

В России продукция Roshen доступна в самом широком ассортименте. Фото © wildberries.ru

Как выяснилось, конфеты через третьи страны везут с Украины как параллельный импорт. Отсюда и заметно выросшие цены на продукцию Roshen, и отсутствие надписей на русском языке на упаковках. Конечно, объёмы продаж уже не сравнить с былыми временами, однако спрос на продукцию шоколадной империи Порошенко в России остался. В итоге каждая купленная упаковка конфет пополняет кошелёк украинского олигарха напрямую.

Фото © ТАСС / Артём Коротаев Нужно ли запрещать продажу украинских товаров в России? 0 Конечно, потому что из этих денег финансируется армия Украины Можно оставить украинские марки, которые производят в России Я и так не покупаю украинские товары