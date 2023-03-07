Российские войска уничтожили до 35 бойцов ВСУ и две гаубицы Д-30 на Херсонском направлении

На Херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 35 бойцов ВСУ и две гаубицы Д-30 противника. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", — указал он.