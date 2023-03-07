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Опубликовано 7 марта 2023, 12:10

Российские войска уничтожили до 35 бойцов ВСУ и две гаубицы Д-30 на Херсонском направлении

На Херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 35 бойцов ВСУ и две гаубицы Д-30 противника. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", — указал он.

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Ранее Лайф сообщал о том, что авиация Воздушно-космических сил России в ДНР сбила самолёт Су-24 Воздушных сил Украины.

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vk.com / Минобороны России

Илья Суриков
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