В ВС РФ сообщили о взятии в плен большого числа украинских военных за последние дни

За последние несколько дней российские войска, участвующие в боях за Артёмовск, взяли много пленных, большинство из них — с Западной Украины. Об этом сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"За последние несколько дней нашими подразделениями взято в плен большое количество (бойцов) ВСУ. Могу отметить, что большая часть из них — это представители Западной Украины. Что они находятся не в лучшем состоянии — это естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

Командир спецназа "Ахмат" добавил, что командование ВСУ отправляет на передовую в Артёмовске в качестве пушечного мяса "те силы и средства, которые им не жалко", а тем временем готовит "три корпуса, которые должны ударить по нам в контрнаступлении".