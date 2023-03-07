В ВС РФ сообщили о взятии в плен большого числа украинских военных за последние дни
Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил о взятии в Артёмовске в плен большого числа украинских военных
За последние несколько дней российские войска, участвующие в боях за Артёмовск, взяли много пленных, большинство из них — с Западной Украины. Об этом сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"За последние несколько дней нашими подразделениями взято в плен большое количество (бойцов) ВСУ. Могу отметить, что большая часть из них — это представители Западной Украины. Что они находятся не в лучшем состоянии — это естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".
Командир спецназа "Ахмат" добавил, что командование ВСУ отправляет на передовую в Артёмовске в качестве пушечного мяса "те силы и средства, которые им не жалко", а тем временем готовит "три корпуса, которые должны ударить по нам в контрнаступлении".
"Поэтому тут ситуация двоякая. Нам расслабляться и думать, что они все уставшие и не хотят воевать, нельзя. Надо делать свою работу именно с пониманием сложившейся ситуации", — подчеркнул Алаудинов.
Напомним, 2 марта в ЧВК "Вагнер" сообщили, что бойцы закрепились в центре Артёмовска, город практически окружён, а у солдат ВСУ есть только один путь для отступления. А 7 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ контролируют уже почти половину города.
Getty Images / Chris McGrath