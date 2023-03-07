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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 08:47
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Пучков: Задача ВСУ в Артёмовске — убить как можно больше людей и сбежать, если получится

Гоблин Пучков предрёк неизбежную сдачу Артёмовска украинскими войсками

Публицист, переводчик, блогер Дмитрий Гоблин Пучков прокомментировал информацию немецкого издания Bild о жёстком споре между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По данным журналистов, Залужный настаивал на выводе сил из Артёмовска, а Зеленский приказывал оборонять город. Позже в офисе украинского президента заявили, что главком ВСУ выступил за продолжение боёв.

В эфире радио "Комсомольская правда" Пучков отметил, что это пропагандистский инструмент.

"В рамках своего пропагандистского воздействия на население Германии они изображают, будто бы Зеленский и его подручный Залужный что-то там решают в организации боевых действий. Решают США, по команде которых Зеленский и его дружок Залужный делают то, что им говорят американские военные. Не они сами, а американские военные поставляют развединформацию, вооружение, боеприпасы, учат украинских военных действовать на поле боя", — подчеркнул блогер.

Пригожин сообщил о создании трёх группировок ВСУ вокруг Артёмовска
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Гоблин считает, что Киев уже твёрдо осознаёт: Артёмовск уходит навсегда. И единственная задача, стоящая перед украинскими войсками, — разломать всё, уничтожить инфраструктуру, развалить дома и убить как можно больше людей, добавил публицист.

"И после этого сбежать, если получится... Вы расскажите, сколько ваших солдат там убили уже. И расскажите, стоило оно того или нет. Вы уже покойников посреди городов в парках хороните. Потому что до кладбища не дотащить. И тут у нас дискуссия. Защищать или не защищать? И говорит это вдогонку ещё ровно об одном, что Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа) придётся оставить. Ничего с этим не сделаешь", — указал собеседник радио.

Что пишут западные СМИ о выходе ВСУ из Артёмовска
Что пишут западные СМИ о выходе ВСУ из Артёмовска

По словам блогера, уход из Артёмовска Киев тоже преподнесёт как результат демократической дискуссии.

"Мы обсуждали, и победило вот такое мнение. Не русские на поле боя, а такое мнение победило у нас. Чушь собачья. Их вообще слушать нельзя", — заключил Пучков.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артёмовска. При этом он не исключил возможности прорыва ВСУ в попытках удержать город.

Гоблин Пучков: РФ неизбежно победит, а украинцев ждёт жесточайшее похмелье
Гоблин Пучков: РФ неизбежно победит, а украинцев ждёт жесточайшее похмелье
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ТАСС / Валентин Егоршин

Никита Никонов
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