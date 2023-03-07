Пучков: Задача ВСУ в Артёмовске — убить как можно больше людей и сбежать, если получится

В эфире радио "Комсомольская правда" Пучков отметил, что это пропагандистский инструмент.

"В рамках своего пропагандистского воздействия на население Германии они изображают, будто бы Зеленский и его подручный Залужный что-то там решают в организации боевых действий. Решают США, по команде которых Зеленский и его дружок Залужный делают то, что им говорят американские военные. Не они сами, а американские военные поставляют развединформацию, вооружение, боеприпасы, учат украинских военных действовать на поле боя", — подчеркнул блогер.

Гоблин считает, что Киев уже твёрдо осознаёт: Артёмовск уходит навсегда. И единственная задача, стоящая перед украинскими войсками, — разломать всё, уничтожить инфраструктуру, развалить дома и убить как можно больше людей, добавил публицист.

"И после этого сбежать, если получится... Вы расскажите, сколько ваших солдат там убили уже. И расскажите, стоило оно того или нет. Вы уже покойников посреди городов в парках хороните. Потому что до кладбища не дотащить. И тут у нас дискуссия. Защищать или не защищать? И говорит это вдогонку ещё ровно об одном, что Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа) придётся оставить. Ничего с этим не сделаешь", — указал собеседник радио.

По словам блогера, уход из Артёмовска Киев тоже преподнесёт как результат демократической дискуссии.

"Мы обсуждали, и победило вот такое мнение. Не русские на поле боя, а такое мнение победило у нас. Чушь собачья. Их вообще слушать нельзя", — заключил Пучков.