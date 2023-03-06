Пригожин сообщил о создании трёх группировок ВСУ вокруг Артёмовска
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил о создании группировок ВСУ вокруг Артёмовска
Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"
Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные формируют соединения в населённых пунктах вокруг Артёмовска (Бахмут). Цель – разблокировать город и заблокировать российскую ЧВК.
"Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, ещё одну группировку в городе Часов Яр и одну в Константиновке. ВСУ, для того чтобы гарантированно разблокировать Артёмовск, необходимо заблокировать ЧВК", — пояснил Пригожин, которого цитирует его пресс-служба.
По его мнению, украинские военные пытаются добиться "пирожка": начинка — это окружённые россиянами части ВСУ, а оболочка — ЧВК "Вагнер". Чтобы сорвать планы противника, он призывает к слаженной работе российские подразделения. Пригожин уверен, что это поможет полностью заблокировать эти бригады украинских военных.
Напомним, российские военные закрепились в центре Артёмовска. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал видео с бойцами, стоящими на крыше одного из зданий. Он добавил, что город практически окружён и войска ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге. Позже российские силы получили контроль над железной дорогой в Артёмовске.