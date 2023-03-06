Пригожин сообщил о создании трёх группировок ВСУ вокруг Артёмовска

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные формируют соединения в населённых пунктах вокруг Артёмовска (Бахмут). Цель – разблокировать город и заблокировать российскую ЧВК.

"Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, ещё одну группировку в городе Часов Яр и одну в Константиновке. ВСУ, для того чтобы гарантированно разблокировать Артёмовск, необходимо заблокировать ЧВК", — пояснил Пригожин, которого цитирует его пресс-служба.