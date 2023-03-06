Пригожин подарил украинкам грузовик с артёмовским шампанским
Пригожин отправил украинкам грузовик с артёмовским шампанским на 8 Марта
Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского. Скриншот видео © t.me / concordgroup_official
Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского Artwinery с завода игристых вин, расположенного в Артёмовске (Бахмуте). Видео с подарком публикует пресс-служба ЧВК в Telegram.
Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского. Видео © t.me / concordgroup_official
"Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!" — лично подписал Пригожин одну из коробок с шампанским. Затем партия была погружена на грузовик для дальнейшей доставки получательницам.
Напомним, российские военные закрепились в центре Артёмовска. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал видео с бойцами, стоящими на крыше одного из зданий. Он добавил, что город практически окружён и войска ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге. Позже российские силы получили контроль над железной дорогой в Артёмовске.