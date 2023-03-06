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Регион
Опубликовано 6 марта 2023, 09:54
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Пригожин подарил украинкам грузовик с артёмовским шампанским

Пригожин отправил украинкам грузовик с артёмовским шампанским на 8 Марта

Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского. Скриншот видео © t.me / concordgroup_official

Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского. Скриншот видео © t.me / concordgroup_official

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского Artwinery с завода игристых вин, расположенного в Артёмовске (Бахмуте). Видео с подарком публикует пресс-служба ЧВК в Telegram.

Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского. Видео © t.me / concordgroup_official

"Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!" лично подписал Пригожин одну из коробок с шампанским. Затем партия была погружена на грузовик для дальнейшей доставки получательницам.

Глава ЧВК "Вагнер" призвал бороться за Россию здесь и сейчас
Глава ЧВК "Вагнер" призвал бороться за Россию здесь и сейчас

Напомним, российские военные закрепились в центре Артёмовска. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал видео с бойцами, стоящими на крыше одного из зданий. Он добавил, что город практически окружён и войска ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге. Позже российские силы получили контроль над железной дорогой в Артёмовске.

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Андрей Бражников
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