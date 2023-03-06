Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского Artwinery с завода игристых вин, расположенного в Артёмовске (Бахмуте). Видео с подарком публикует пресс-служба ЧВК в Telegram.

"Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!" — лично подписал Пригожин одну из коробок с шампанским. Затем партия была погружена на грузовик для дальнейшей доставки получательницам.