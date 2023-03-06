Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 09:54

"От ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!": Пригожин подарил украинкам грузовик с артёмовским шампанским

Пригожин отправил украинкам грузовик с артёмовским шампанским на 8 Марта

<p>Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского. Скриншот видео © t.me / <a href="https://t.me/concordgroup_official/553" target="_blank" rel="noopener noreferrer">concordgroup_official</a></p>

Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского. Скриншот видео © t.me / concordgroup_official

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского Artwinery с завода игристых вин, расположенного в Артёмовске (Бахмуте). Видео с подарком публикует пресс-служба ЧВК в Telegram.

Пригожин в честь 8 Марта отправил украинским женщинам грузовик шампанского. Видео © t.me / concordgroup_official

"Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!" лично подписал Пригожин одну из коробок с шампанским. Затем партия была погружена на грузовик для дальнейшей доставки получательницам.

Глава ЧВК "Вагнер" призвал бороться за Россию здесь и сейчас

Глава ЧВК "Вагнер" призвал бороться за Россию здесь и сейчас

Напомним, российские военные закрепились в центре Артёмовска. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал видео с бойцами, стоящими на крыше одного из зданий. Он добавил, что город практически окружён и войска ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге. Позже российские силы получили контроль над железной дорогой в Артёмовске.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Евгений Пригожин

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров