Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 18:57
10927

Глава ЧВК "Вагнер" призвал бороться за Россию здесь и сейчас

Пригожин призвал бороться за Россию здесь и сейчас, чтобы НАТО и Киев не перешли красные линии

<p>Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото © t.me/concordgroup_official</p>

Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото © t.me/concordgroup_official

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин призвал бороться за Россию здесь и сейчас, иначе Украина при помощи НАТО вновь пойдёт на прорыв красных линий. Его комментарий публикует пресс-служба в телеграм-канале.

"Спецоперация может закончиться хоть завтра", — отметил Пригожин и объяснил, что можно отвести линии, на которых в настоящее время находятся российские войска, "нарисовав их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр, а потом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников".

Однако, по его убеждению, радость при таком развитии событий долго не продлится, поскольку в скором времени после этого украинские власти примут решение при помощи НАТО пойти на прорыв красных линий и пытаться вернуть "территории, которые принадлежали им до 2014 года, а может, и большие".

ВСУ потеряли почти 500 бойцов в ходе наступления группировки российских войск "Юг"

ВСУ потеряли почти 500 бойцов в ходе наступления группировки российских войск "Юг"

Напомним, российские военные закрепились в центре Артёмовска. Информацию подтвердил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, показав видео с бойцами, стоящими на крыше одного из зданий. Он добавил, что город практически окружён и войска ВСУ могут бежать только по единственной оставшейся дороге.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Евгений Пригожин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров