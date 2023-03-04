Глава ЧВК "Вагнер" призвал бороться за Россию здесь и сейчас

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин призвал бороться за Россию здесь и сейчас, иначе Украина при помощи НАТО вновь пойдёт на прорыв красных линий. Его комментарий публикует пресс-служба в телеграм-канале.

"Спецоперация может закончиться хоть завтра", — отметил Пригожин и объяснил, что можно отвести линии, на которых в настоящее время находятся российские войска, "нарисовав их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр, а потом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников".

Однако, по его убеждению, радость при таком развитии событий долго не продлится, поскольку в скором времени после этого украинские власти примут решение при помощи НАТО пойти на прорыв красных линий и пытаться вернуть "территории, которые принадлежали им до 2014 года, а может, и большие".