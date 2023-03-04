ВСУ потеряли почти 500 бойцов в ходе наступления группировки российских войск "Юг"

В результате наступления подразделений "Южной" группировки российских войск, ВСУ потеряли на Донецком направлении 490 человек убитыми и ранеными. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа", — сообщил Конашенков на брифинге.

Кроме того, российскими военными было ликвидировано девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская американская система М777.