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Регион
Опубликовано 4 марта 2023, 10:40
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ВСУ потеряли почти 500 бойцов в ходе наступления группировки российских войск "Юг"

Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении почти 500 человек

В результате наступления подразделений "Южной" группировки российских войск, ВСУ потеряли на Донецком направлении 490 человек убитыми и ранеными. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа", — сообщил Конашенков на брифинге.

Кроме того, российскими военными было ликвидировано девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская американская система М777.

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Ранее Лайф писал, что вчера Вооружённые силы России уничтожили до 210 украинских военных на Донецком направлении. Вместе с тем они ликвидировали пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Краб" из Польши, САУ "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30 и одну Д-20.

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Getty Images / John Moore

Оксана Попова
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