Офис Зеленского опроверг информацию о разногласиях президента с главкомом ВСУ

В сообщении указано, что Залужный совместно с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским выступил за продолжение боев в Артёмовске и усиление позиций в городе. По данным офиса, состоялось совещание, где обсуждалась тема данного направления, где Зеленский задал вопрос командующим о дальнейших действиях.

Напомним, немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия в связи с ситуацией вокруг Артёмовска. По данным издания, у них "принципиально разные взгляды" на то, как нужно действовать в сложившейся ситуации. Якобы Залужный ещё несколько недель назад заявлял о необходимости подумать над отступлением из города и солдаты его поддержали.