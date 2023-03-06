Офис Зеленского опроверг информацию о разногласиях президента с главкомом ВСУ
В офисе Зеленского заявили, что Залужный выступил за продолжение боёв в Артёмовске
Украинский президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency, © Wikipedia / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine
Офис президента Украины опроверг информацию о разногласиях между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о чём ранее заявили зарубежные СМИ.
В сообщении указано, что Залужный совместно с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским выступил за продолжение боев в Артёмовске и усиление позиций в городе. По данным офиса, состоялось совещание, где обсуждалась тема данного направления, где Зеленский задал вопрос командующим о дальнейших действиях.
"Они [Залужный и Сырский] высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. Лайфа)", — сказано в сообщении офиса.
Напомним, немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия в связи с ситуацией вокруг Артёмовска. По данным издания, у них "принципиально разные взгляды" на то, как нужно действовать в сложившейся ситуации. Якобы Залужный ещё несколько недель назад заявлял о необходимости подумать над отступлением из города и солдаты его поддержали.