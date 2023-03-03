Гоблин Пучков: РФ неизбежно победит, а украинцев ждёт жесточайшее похмелье

Публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков заявил, что, с одной стороны, ему даже жалко украинских военных, которые "заканчиваются быстрее, чем танки". Таким мнением он поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Дмитрий Гоблин Пучков заявил о неизбежности победы РФ в украинском конфликте. Видео © YouTube / Дайте сказать!

Пучков признался, что с момента начала СВО ему часто звонили и угрожали убить его и всех членов семьи. По его мнению, победа России в конфликте не вызывает сомнений, поскольку на Украине попросту всё меньше тех, кто может участвовать в боях.

"Сравните, сколько там, на Украине, человек живёт, сколько убежало за кордон миллионов, сколько осталось. Все это сказки: "Сейчас мы вам подгоним "Леопардов", "Абрамсов" и "Челленджеров". А кто в них поедет? Я опытный танкист, между прочим. Я бы не смог в "Челленджере" ездить. А в "Абрамсе" и тем более, меня учить надо. Хорошо, научили. А за мной должен стоять взвод ремонтников, человек 30, на мой танк, а им должны быть привезены запчасти и специалисты", — отметил он.

Блогер добавил, что поведение украинской стороны напоминает ему действия финнов во время Советско-финляндской войны, когда финны непрерывно показывали свои "достижения" по уничтожению врага, но позже подписали капитуляцию.

"Как это? Вы только что финнам рассказывали, что вы всех победили. И вдруг капитуляция и огромный кусок страны отходит к Советскому Союзу. Как это так? Вот и их [Украину] ждёт точно такое же жесточайшее похмелье", — отметил он.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Пучков рассказал, почему на Украине возненавидели игру российского производства Atomic Heart, порассуждал о пропаганде Запада и нашумевшем движении "ЧВК Рёдан". Полный выпуск смотрите по ссылке.