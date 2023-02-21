Гоблин рассказал, для кого разыгрывался спектакль про "отважного старикана" Байдена

Вчерашний "необъявленный" визит президента США Джозефа Байдена в Киев является спектаклем, вестись на который могут только украинцы или американцы. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" озвучил блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

По его словам, свою роль в этом спектакле сыграла и "обстановка секретности", в которой готовился визит Байдена на Украину, и объявление воздушной тревоги, и мнимое ощущение опасности, которое американскому лидеру помогли создать его киевские партнёры.

"А общество спектакля на подобные вещи реагирует так, как надо: "Вот, смотрите, какой отважный Байден, ничего не боится наш старикан". Хотя чего там бояться — совершенно неясно. Российские войска по вам не лупят. Как прилетел, так и улетит, никому это не надо вообще. Но спектакль сыгран, все счастливы", — заключил Пучков.