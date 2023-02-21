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21 февраля, 13:07

Гоблин рассказал, для кого разыгрывался спектакль про "отважного старикана" Байдена

Гоблин Пучков назвал визит Байдена в Киев спектаклем, разыгранным для украинцев и американцев

<p>Обложка © Shutterstock, © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Обложка © Shutterstock, © ТАСС / Савостьянов Сергей

Вчерашний "необъявленный" визит президента США Джозефа Байдена в Киев является спектаклем, вестись на который могут только украинцы или американцы. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" озвучил блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

По его словам, свою роль в этом спектакле сыграла и "обстановка секретности", в которой готовился визит Байдена на Украину, и объявление воздушной тревоги, и мнимое ощущение опасности, которое американскому лидеру помогли создать его киевские партнёры.

"А общество спектакля на подобные вещи реагирует так, как надо: "Вот, смотрите, какой отважный Байден, ничего не боится наш старикан". Хотя чего там бояться — совершенно неясно. Российские войска по вам не лупят. Как прилетел, так и улетит, никому это не надо вообще. Но спектакль сыгран, все счастливы", — заключил Пучков.

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Лайф рассказывал, что американский лидер Джо Байден прибыл с коротким визитом в Киев днём 20 февраля. В ходе разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским он пообещал Украине новые поставки вооружения и антироссийские санкции. Также они обсудили дальнобойное вооружение. Из Киева Байден отправился в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими главами стран "Бухарестской девятки".

Марина Калегина
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