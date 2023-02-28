Публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков считает, что в ситуации с Украиной Китай "хочет себе что-то выкружить", а мирный план Пекина может указывать на начавшуюся подготовку переговоров Москвы и Киева. Так блогер в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал инициативу Китая.

Пучков напомнил, что Пекин не сильно любит принимать участие в большой политике, но и оставаться в стороне тоже опасно. Большая часть экономики КНР завязана на США, и, если американцы начнут ставить им палки в колёса, экономика Китая очень сильно пострадает.

"Но уже сам факт, что они выступают с подобными предложениями, это уже живейший сигнал того, что вот теперь и мы подтянулись. Посмотрите, какие у нас замечательные инициативы. Но я считаю, что это только начало", — заявил блогер.

По его мнению, это намёк на уже идущую подготовку к переговорам. Пучков также отметил важность того, что китайцы в принципе уже открыто высказывают свою позицию. И, с точки зрения американцев, "получается, что они уже с нами заодно". Хотя здесь обольщаться рано.

"Ничего такого нет, есть только политическая и экономическая сообразность. Если они начнут что-то делать откровенно, американцы начнут им закручивать гайки. Им это надо, при населении в полтора миллиарда? Нет, не надо. Экономическое благосостояние шатать крайне опасно. Американцы это тоже осознают. И шатают изо всех сил, как только могут. Но это хорошо. С китайцами дружить надо", — подытожил блогер.