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28 февраля, 14:34

"Это только начало": В действиях Китая углядели знак подготовки переговоров России и Украины

Пучков: Большая часть экономики КНР завязана на США, и оставаться в стороне Пекин не может

<p>Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины 7 марта 2022 года. Фото © МИД Белоруссии</p>

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины 7 марта 2022 года. Фото © МИД Белоруссии

Публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков считает, что в ситуации с Украиной Китай "хочет себе что-то выкружить", а мирный план Пекина может указывать на начавшуюся подготовку переговоров Москвы и Киева. Так блогер в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал инициативу Китая.

Пучков напомнил, что Пекин не сильно любит принимать участие в большой политике, но и оставаться в стороне тоже опасно. Большая часть экономики КНР завязана на США, и, если американцы начнут ставить им палки в колёса, экономика Китая очень сильно пострадает.

"Но уже сам факт, что они выступают с подобными предложениями, это уже живейший сигнал того, что вот теперь и мы подтянулись. Посмотрите, какие у нас замечательные инициативы. Но я считаю, что это только начало", — заявил блогер.

По его мнению, это намёк на уже идущую подготовку к переговорам. Пучков также отметил важность того, что китайцы в принципе уже открыто высказывают свою позицию. И с точки зрения американцев, "получается, что они уже с нами заодно". Хотя здесь обольщаться рано.

"Ничего такого нет, есть только политическая и экономическая сообразность. Если они начнут что-то делать откровенно, американцы начнут им закручивать гайки. Им это надо, при населении в полтора миллиарда? Нет, не надо. Экономическое благосостояние шатать крайне опасно. Американцы это тоже осознают. И шатают изо всех сил, как только могут. Но это хорошо. С китайцами дружить надо", — подытожил блогер.

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Ранее Пучков рассказал, для кого разыгрывался спектакль про "отважного старикана" Байдена, который внезапно прибыл в Киев. По словам блогера, свою роль в этом перформансе сыграла не одна только "обстановка секретности", в которой готовился визит, но и прочие детали, подготовленные на месте.

Ирина Фальке
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